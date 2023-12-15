Rua da Lama recebe primeira edição de Feira de Antiguidades

Neste sábado (16), colecionadores de artigos antigos e amantes de brechós poderão aproveitar a primeira edição da Feira de Antiguidades da Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. O evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) está marcado para começar às 9h e terminar às 15h. No local, poderão ser encontradas louças, tapetes, mobílias e bijuterias, além de obras de artistas de pintores e caricaturistas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Cultura, Edu Henning, conta os detalhes do evento. Ouça a conversa completa!