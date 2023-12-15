Rua da Lama recebe primeira edição de Feira de Antiguidades

Neste sábado (16), colecionadores de artigos antigos e amantes de brechós poderão aproveitar a primeira edição da Feira de Antiguidades da Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. O evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) está marcado para começar às 9h e terminar às 15h. No local, poderão ser encontradas louças, tapetes, mobílias e bijuterias, além de obras de artistas de pintores e caricaturistas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Cultura, Edu Henning, conta os detalhes do evento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Edu Henning, - 15-12-23
A exemplo de grandes capitais do Brasil e até mesmo do mundo, a Avenida Anísio Fernandes Coelho, no bairro Jardim da Penha, conhecida como Rua da Lama, ganhará uma inédita feira de antiguidades no próximo dia 16. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura pretende que a ação seja realizada um sábado por mês com início às 9h e término às 15h.
[Fonte: Prefeitura de Vitória]