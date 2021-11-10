Rua da Lama deve ser reurbanizada e ganhar novo polo gastronômico

Projeto de revitalização da Rua da Lama, em Jardim da Penha Crédito: PMV/Divulgação

A prefeitura de Vitória pretende reurbanizar mais uma área da Capital e criar um novo polo gastronômico na Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, popularmente conhecida como Rua da Lama. A proposta de projeto deve ser oficialmente apresentada aos moradores e comerciantes na noite desta quarta-feira (10), em uma escola do bairro. Quem traz os detalhes, em entrevista à CBN Vitória, é o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira. Acompanhe!

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O novo polo gastronômico deve seguir o conceito do modelo já implantado no Triângulo, da Praia do Canto, e o que deve ser implantado no Centro e na Mata da Praia. O projeto prevê calçadas mais largas, áreas de convivência com instalação de pergolados e bancos, um novo sistema de iluminação e calçadão no centro da avenida. As vias do entorno dos estabelecimento e calçadão estarão também no mesmo nível.

SERVIÇO:

Apresentação do Projeto de Reurbanização da Rua da Lama

Dia: 10 de novembro (quarta-feira)

Horário: 19h