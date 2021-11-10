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Em Vitória

Rua da Lama deve ser reurbanizada e ganhar novo polo gastronômico

Quem explica é o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 12:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 nov 2021 às 12:20
Projeto de revitalização da Rua da Lama, em Jardim da Penha
Projeto de revitalização da Rua da Lama, em Jardim da Penha Crédito: PMV/Divulgação
A prefeitura de Vitória pretende reurbanizar mais uma área da Capital e criar um novo polo gastronômico na Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, popularmente conhecida como Rua da Lama. A proposta de projeto deve ser oficialmente apresentada aos moradores e comerciantes na noite desta quarta-feira (10), em uma escola do bairro. Quem traz os detalhes, em entrevista à CBN Vitória, é o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo de Oliveira - 10-11-21.mp3
O novo polo gastronômico deve seguir o conceito do modelo já implantado no Triângulo, da Praia do Canto, e o que deve ser implantado no Centro e na Mata da Praia. O projeto prevê calçadas mais largas, áreas de convivência com instalação de pergolados e bancos, um novo sistema de iluminação e calçadão no centro da avenida. As vias do entorno dos estabelecimento e calçadão estarão também no mesmo nível.
SERVIÇO:
Apresentação do Projeto de Reurbanização da Rua da Lama
Dia: 10 de novembro (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Emef Eber Louzada Zippinotti - Rua Natalina Daher Carneiro, 815, Jardim da Penha

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