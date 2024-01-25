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Vitória

Rua Construtor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim, será novo retorno a partir de hoje (25)

Entenda as mudanças com o Secretário Municipal de Transportes, Alex Mariano

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 11:56

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jan 2024 às 11:56
Rua Construtor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim, em Vitória FC
Rua Construtor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim, em Vitória FC Crédito: PMV
A partir desta quinta-feira (25), a Rua Construtor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim, em Vitória, contará com uma mudança no trânsito. Um novo retorno será aberto para conectar a via às Avenidas Princesa Isabel e Beira-Mar, medida que visa reduzir os congestionamentos e garantir a segurança dos pedestres da região. De acordo com a prefeitura de Vitória, "a decisão foi tomada durante uma reunião conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), na qual foram discutidos os benefícios dessa alteração no fluxo viário. Entre as vantagens destacadas, está a reconfiguração da Rua Construtor Vitorino Teixeira, inicialmente projetada para facilitar a saída das ambulâncias da Santa Casa de Misericórdia", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário Municipal de Transportes, Alex Mariano, detalha os impactos no trânsito local. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Alex Mariano - 25-01-24

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