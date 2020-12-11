Rt 1,71: taxa de transmissão no interior do ES volta a nível de junho

A taxa de transmissão do novo coronavírus (Rt) atingiu o patamar de 1,71 no interior do Espírito Santo. Isto é, cada 10 pessoas infectadas transmitem o Sars-Cov-2 para outras 17 pessoas. É o maior índice desde o dia 05 de junho, quando o Rt também foi de 1,7. Segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, a alta no interior foi responsável por puxar o Rt estadual para cima: de 1,2 para 1,43 em uma semana. Ouça a entrevista completa: