Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Rt 1,71: taxa de transmissão no interior do ES volta a nível de junho
3ª SEMANA DE CRESCIMENTO

Rt 1,71: taxa de transmissão no interior do ES volta a nível de junho

O diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, atualizou o panorama dos indicadores da pandemia em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 16:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 dez 2020 às 16:46
Gráfico da taxa de transmissão do novo coronavírus no Estado, com base em dados de 10 de dezembro Crédito: Instituto Jones do Santos Neves
A taxa de transmissão do novo coronavírus (Rt) atingiu o patamar de 1,71 no interior do Espírito Santo. Isto é, cada 10 pessoas infectadas transmitem o Sars-Cov-2 para outras 17 pessoas. É o maior índice desde o dia 05 de junho, quando o Rt também foi de 1,7. Segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, a alta no interior foi responsável por puxar o Rt estadual para cima: de 1,2 para 1,43 em uma semana. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Lira - 11-12-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O desafio do Growth Investing é identificar empresas com crescimento real antes que o mercado reconheça esse potencial
Você sabe o que é Growth Investing?
Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados