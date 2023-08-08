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Segurança

Roubos e furtos de bicicletas crescem no ES e Vila Velha lidera o ranking dos registros

O delegado titular do 6° Distrito Policial de Vila Velha, Guilherme Eugênio, é o entrevistado do CBN Vitória

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 ago 2023 às 11:55
Ciclista, bicicleta, cadeirinha, criança, ciclovia
Ciclista Crédito: Fernando Madeira
A bicicleta é o principal meio de locomoção de muitas pessoas, além de ser uma opção de lazer e ferramenta para a prática de exercícios físicos. No entanto, os capixabas enfrentam um grande problema: o aumento do número de roubos do objeto no estado. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), de janeiro a junho deste ano já foram registradas 1.797 ocorrências desse tipo de ação, 140 a mais do que no mesmo período em 2022. Vila Velha lidera o ranking entre as cidades: são 599 ocorrências. Em seguida, Vitória (366) e Serra (276). O delegado titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, Guilherme Eugênio, é o entrevistado do CBN Vitória desta terça-feira (8) e fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Eugenio Rodrigues - 08- 08-23

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