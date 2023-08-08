Roubos e furtos de bicicletas crescem no ES e Vila Velha lidera o ranking dos registros

A bicicleta é o principal meio de locomoção de muitas pessoas, além de ser uma opção de lazer e ferramenta para a prática de exercícios físicos. No entanto, os capixabas enfrentam um grande problema: o aumento do número de roubos do objeto no estado. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), de janeiro a junho deste ano já foram registradas 1.797 ocorrências desse tipo de ação, 140 a mais do que no mesmo período em 2022. Vila Velha lidera o ranking entre as cidades: são 599 ocorrências. Em seguida, Vitória (366) e Serra (276). O delegado titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, Guilherme Eugênio, é o entrevistado do CBN Vitória desta terça-feira (8) e fala sobre o assunto.