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ENTREVISTA

Rótulos de alimentos terão alertas para pessoas alérgicas

Os dados sobre os alergênicos virão logo abaixo da lista de ingredientes. Além disso, as palavras têm que estar em caixa alta, negrito e com a cor diferente do rótulo

Publicado em 25 de Junho de 2015 às 22:44

Publicado em 

25 jun 2015 às 22:44
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (24) uma nova resolução que obriga a indústria alimentícia a informar no rótulo do produto se há presença dos principais alimentos que causam alergias alimentares.Segundo o regulamento, que abrange alimentos e bebidas, os rótulos deverão informar a existência de 17 alimentos: trigo (centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas); crustáceos; ovos; peixes; amendoim; soja; leite de todos os mamíferos; amêndoa; avelã; castanha de caju; castanha do Pará; macadâmia; nozes; pecã; pistaches; pinoli; castanhas, além de látex natural.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o alergologista Gilmar Domingues Cardoso, essa luta por informação é antiga entre os médicos especialistas. A população deve observar o produtos que consome e, na maioria das vezes, a alergia é descoberta apenas com o contato com o alimento. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Gilmar Domingues Cardoso - 25-06-15
Serviço:
De acordo com a Anvisa, os derivados desses produtos deverão trazer as seguintes informações no rótulo:- Alérgicos: Contém (nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares); - Alérgicos: Contém derivados de (nomes comuns dos alimentos que causam alergias);- Alérgicos: Contém (nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares) e derivados.Os dados sobre os alergênicos virão logo abaixo da lista de ingredientes. Além disso, as palavras têm que estar em caixa alta, negrito e com a cor diferente do rótulo. A letra não pode ser menor do que a da lista de ingredientes.

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