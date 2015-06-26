Rótulos de alimentos terão alertas para pessoas alérgicas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (24) uma nova resolução que obriga a indústria alimentícia a informar no rótulo do produto se há presença dos principais alimentos que causam alergias alimentares.Segundo o regulamento, que abrange alimentos e bebidas, os rótulos deverão informar a existência de 17 alimentos: trigo (centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas); crustáceos; ovos; peixes; amendoim; soja; leite de todos os mamíferos; amêndoa; avelã; castanha de caju; castanha do Pará; macadâmia; nozes; pecã; pistaches; pinoli; castanhas, além de látex natural.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o alergologista Gilmar Domingues Cardoso, essa luta por informação é antiga entre os médicos especialistas. A população deve observar o produtos que consome e, na maioria das vezes, a alergia é descoberta apenas com o contato com o alimento. Ouça na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Gilmar Domingues Cardoso - 25-06-15

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