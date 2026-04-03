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Roteiro no ES terá o maior circuito jesuítico do Brasil; entenda

Projeto propõe criar o maior circuito jesuítico do Brasil, valorizando patrimônios históricos do Espírito Santo e impulsionando o turismo cultural no Estado

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 12:41

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

03 abr 2026 às 12:41
Vista aérea da Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra
Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra Crédito: Luciney Araújo
Resgatar e preservar a história dos jesuítas que chegaram aqui na época do Brasil Colônia. Este é um dos objetivos da formatação do roteiro jesuítico que está sendo criado para destacar a presença dos jesuítas também no Espírito Santo. Ele poderá ser considerado o maior circuito jesuítico do Brasil. O roteiro inclui, por exemplo, o Centro de Interpretação da Aldeia de Reis Magos, na Serra, o Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, em Viana, que será entregue em maio, e Guarapari. E tem mais: o Palácio Anchieta, sede do Executivo Estadual do Espírito Santo, em breve será incluído no roteiro. Localizados em meio às belezas naturais da zona rural e das praias capixabas, Reis Magos e Araçatiba e Guarapari têm condições de receber turistas do Brasil e do exterior com excelência.
Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Instituto Modus Vivendi e gestora cultural, Erika Kunkel Varejão, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Juliana Morgado - Érika Kunkel - 10.33s - 03-04-26.mp3

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