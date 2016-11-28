Rotativo de Cariacica não vai adotar parquímetro e motoristas deverão usar pagamento via internet

A ordem de serviço para a implantação do sistema rotativo em Cariacica foi publicada no Diário Oficial no início desse mês. A expectativa é que sejam totalizadas 1500 vagas, sendo 1200 para carros e 300 para motos. Campo Grande será o primeiro bairro contemplado, mas o rotativo também será implantado em bairros como Itacibá, Jardim América e Cariacica Sede.

"O projeto abrange todo o município nas áreas que há a necessidade de uma rotatividade de veículos", destaca o diretor presidente do Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica (Idesc), Albuíno Azeredo Júnior, em entrevista no CBN Cotidiano. "A Expedito Garcia é o maior shopping aberto do Estado, e o estacionamento rotativo serve não só para melhorar o trânsito, como também para fomentar o comércio da região", explicou.

Diferente dos municípios de Vitória e Vila Velha, o sistema rotativo em Cariacica não utilizará aparelhos do tipo parquímetro. Para realizar o pagamento, os usuários poderão escolher entre maquinetas de cartão, aplicativos para smartphone, créditos em site próprio e pontos de vendas espalhados pelas avenidas.

O diretor explica que o sistema foi escolhido por ser considerado um alternativa mais barata e cômoda para o usuário. "O parquímetro é totalmente obsoleto e sua instalação requer cabeamento e os usuários estão expostos às intempéries do tempo, como chuva", explica Albuíno.

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