Rota turística recorda história da população negra no ES

Turismo e a valorização da cultura afro dão o tom da criação da Rota Ancestral, criada com objetivo de resgatar a memória e o legado da população e do movimento negro, que representam mais de 62% da população capixaba. A iniciativa surgiu entre estudantes do curso de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), e busca a inclusão da população negra no círculo de roteiros turísticos do estado. O primeiro roteiro será realizado em janeiro de 2024 e conta com uma programação de dois dias, que se inicia no Museu Capixaba do Negro, em Vitória e encerra no Quilombo Negro Rugério, em Conceição da Barra. Em entrevista à CBN Vitória, a gestora de turismo da Rota Ancestral Tur, Adriana Silva, relata o que motivou o surgimento da iniciativa e conta em detalhes a programação do primeiro roteiro de afroturismo no Estado.