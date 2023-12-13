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Afroturismo

Rota turística recorda história da população negra no ES

Ouça detalhes na entrevista com a gestora de turismo da Rota Ancestral, Adriana Silva

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2023 às 11:38
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Turismo e a valorização da cultura afro dão o tom da criação da Rota Ancestral, criada com objetivo de resgatar a memória e o legado da população e do movimento negro, que representam mais de 62% da população capixaba. A iniciativa surgiu entre estudantes do curso de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), e busca a inclusão da população negra no círculo de roteiros turísticos do estado. O primeiro roteiro será realizado em janeiro de 2024 e conta com uma programação de dois dias, que se inicia no Museu Capixaba do Negro, em Vitória e encerra no Quilombo Negro Rugério, em Conceição da Barra. Em entrevista à CBN Vitória, a gestora de turismo da Rota Ancestral Tur, Adriana Silva, relata o que motivou o surgimento da iniciativa e conta em detalhes a programação do primeiro roteiro de afroturismo no Estado. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adriana da Silva Clair Junior - 13-12-23.mp3

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