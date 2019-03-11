"Rota da Fé": Vila Velha terá píer e balsas para passeios turísticos

Em até 60 dias, os capixabas poderão usufruir da chamada “Rota da Fé”, um passeio turístico entre a Praça do Papa, em Vitória, à Prainha, em Vila Velha. O projeto, uma parceria da Prefeitura de Vila Velha com a empresa Ecobalsas, inclui a instalação de um píer com flutuante para embarque e desembarque no Parque da Prainha. Para saber mais detalhes sobre o assunto, conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Almeida. Confira!