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"Rota da Fé": Vila Velha terá píer e balsas para passeios turísticos

O projeto, uma parceria da Prefeitura de Vila Velha com a empresa Ecobalsas, inclui a instalação de um píer com flutuante para embarque e desembarque no Parque da Prainha

Publicado em 11 de Março de 2019 às 17:39

Publicado em 

11 mar 2019 às 17:39
Em até 60 dias, os capixabas poderão usufruir da chamada “Rota da Fé”, um passeio turístico entre a Praça do Papa, em Vitória, à Prainha, em Vila Velha. O projeto, uma parceria da Prefeitura de Vila Velha com a empresa Ecobalsas, inclui a instalação de um píer com flutuante para embarque e desembarque no Parque da Prainha. Para saber mais detalhes sobre o assunto, conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Almeida. Confira!
Entrevista - John Gomes - André Almeida - 11-03-19.mp3

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