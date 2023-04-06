Rota Azul: empreendimentos para atrair turistas para as montanhas do ES

É hora de subir as montanhas capixabas! Com o objetivo de proporcionar o fortalecimento turístico regional dos municípios de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo, foi criada no Estado a chamada Rota Azul. Considerada de relevante interesse turístico e cultural, a região tem alta frequência de turistas do Brasil e de outros países. A nova rota tem 30,5 quilômetros de extensão. Seu início é no quilômetro 72 da rodovia estadual ES-164, na comunidade de São Paulo do Aracê, em Domingos Martins, passando por Venda Nova do Imigrante e concluindo a rota no Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo. Por lá, há opções de colheitas de morango, cafeteiras, restaurantes e passeios de pôneis. Em entrevista à CBN Vitória, a empresária Roberta Aguilar, gestora da Rota Azul, detalha o seu funcionamento e características da região.

