Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Rompimento das barragens e a chegada desta lama ao Rio Doce foi a 'gota d'agua' para a situação de degradação que se encontra a bacia", diz prefeito de Colatina
TRAGÉDIA EM MARIANA

"Rompimento das barragens e a chegada desta lama ao Rio Doce foi a 'gota d'agua' para a situação de degradação que se encontra a bacia", diz prefeito de Colatina

Deptulski conta que a água tratada em Linhares vai abastecer a cidade de Colatina para consumo humano e em unidades de urgência

Publicado em 09 de Novembro de 2015 às 13:02

Publicado em 

09 nov 2015 às 13:02
Água tratada em Linhares irá abastecer a cidade de Colatina para consumo humano e unidades de urgência, como hospitais e presídios. Carros-pipa serão usados para atender o município, explica o prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski. O prefeito, que se lamenta com mais esta tragédia, diz que o rompimento das barragens e a chegada desta lama ao Rio Doce foi a 'gota d'agua' para a situação de degradação que se encontra a bacia. Mar de lama chega à Colatina por volta das 4 da madrugada desta terça-feira (10).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Deptulski - 09-11-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028
Imagem de destaque
Temporal com queda de granizo atinge cidades do Caparaó do ES
Imagem de destaque
Risco de AVC cresce no frio: veja 5 dicas para se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados