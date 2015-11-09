"Rompimento das barragens e a chegada desta lama ao Rio Doce foi a 'gota d'agua' para a situação de degradação que se encontra a bacia", diz prefeito de Colatina

Água tratada em Linhares irá abastecer a cidade de Colatina para consumo humano e unidades de urgência, como hospitais e presídios. Carros-pipa serão usados para atender o município, explica o prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski. O prefeito, que se lamenta com mais esta tragédia, diz que o rompimento das barragens e a chegada desta lama ao Rio Doce foi a 'gota d'agua' para a situação de degradação que se encontra a bacia. Mar de lama chega à Colatina por volta das 4 da madrugada desta terça-feira (10).