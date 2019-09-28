Romper travas de bicicletas compartilhadas é furto, avalia delegado

Bicicletas recuperadas em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita

Bicicletas compartilhadas têm sido utilizadas para cometer assaltos em Vitória, de acordo com registros da Polícia Civil. Nesta semana, por exemplo, duas bicicletas de uso compartilhado foram recuperadas em uma ação conjunta entre policiais civis do 1º Distrito Policial e a Guarda Municipal de Vitória. Elas estavam abandonadas em um matagal no bairro Grande Vitória, na Capital, e foram encontradas depois de uma denúncia anônima.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado Fábio Pedroto, titular do 1° Distrito Policial de Vitória, assaltantes utilizam o transporte para a prática de crimes. "Eles violam os lacres, ou travas, aproveitam pelo deslocamento rápido. E usam as compartilhadas como disfarce pois, a princípio, quem está com a bicicleta, fez um cadastro por aplicativo e está fazendo o pagamento necessário para o uso", diz o delegado ao destacar que o enquadramento do furto se dá pelo rompimento do lacre.

Fábio destaca que, em reuniões onde houve participação de representantes de uma empresa que atua na capital, há registro de danos [furtos, roubos, partes danificadas] de 20 a 30 bicicletas por dia. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Pedroto - 27-09-19

Procurada para falar dos casos de roubos e danos, a Grow, dona das marcas de compartilhamento de bicicletas e patinetes Grin e Yellow, informa por nota que "repudia qualquer tipo de violência". E continua dizendo que "a empresa trabalha na conscientização da população para garantir a integridade dos equipamentos e busca colaborar permanentemente com as autoridades de segurança pública".