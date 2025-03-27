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Festa da Penha 2025

Romaria dos Homens: organizadores esperam mais de 1 milhão de participantes

Ouça entrevista com Padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora

Publicado em 27 de Março de 2025 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2025 às 11:42
Fiéis fazem procissão durante Romaria dos Homens na Festa da Penha
Fiéis fazem procissão durante Romaria dos Homens na Festa da Penha Crédito: Vitor Jubini
Um dos principais eventos do calendário da Festa da Penha, a Romaria dos Homens de 2025 já tem data e programação definidas! No dia 26 de abril, fiéis de todo o Espírito Santo são convidados a caminharem por um percurso de 14km, da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha - uma forma de demonstrar devoção à santa protetora do Estado. A procissão será iniciada com missas e transmissões especiais, a partir das 18h do sábado (26). Em entrevista à CBN Vitória, Padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa da Penha, traz todos os detalhes do evento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Renato Criste - 27-03-25.mp3
Ao todo serão dezenas de Missas ao longo de todo o evento, incluindo as celebrações na Capela do Convento da Penha, durante a manhã; as Missas do Oitavário no Campinho; e as Missas no Parque da Prainha. A Romaria dos Homens, maior e mais aguardada da Festa, será no dia 26 de abril, com Missa de Envio às 18h na Catedral Metropolitana de Vitória. A Romaria das Mulheres será no domingo, dia 27 de abril, com saída do Santuário Divino Espírito Santo, Centro de Vila Velha.

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