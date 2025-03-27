Romaria dos Homens: organizadores esperam mais de 1 milhão de participantes

Um dos principais eventos do calendário da Festa da Penha, a Romaria dos Homens de 2025 já tem data e programação definidas! No dia 26 de abril, fiéis de todo o Espírito Santo são convidados a caminharem por um percurso de 14km, da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha - uma forma de demonstrar devoção à santa protetora do Estado. A procissão será iniciada com missas e transmissões especiais, a partir das 18h do sábado (26). Em entrevista à CBN Vitória, Padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa da Penha, traz todos os detalhes do evento. Ouça a conversa completa!