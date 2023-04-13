Romaria dos Homens: interdições, banheiros químicos e limpeza no percurso em Vitória

Neste sábado (15) acontece a tradicional Romaria dos Homens, dentro da programação da Festa da Penha 2023. Segundo a comissão organizadora, a Romaria dos Homens é a mais longa e a mais expressiva do evento, com expectativa de reunir um público de 700 mil pessoas. São 14 quilômetros de percurso, entre a Catedral Metropolitana, na Capital, e o Convento, em Vila Velha. Na parte de Vitória, a administração municipal anunciou que vai instalar, no trecho entre a Catedral e a região da Rodoviária de Vitória, 150 banheiros químicos e papeleiras. Fará a limpeza total do percurso, assim como vai disponibilizar pontos para hidratação dos romeiros. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, fala sobre a preparação.