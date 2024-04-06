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Romaria dos Homens: confira as interdições no trânsito de Vila Velha

A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, explica as alterações

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 12:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 abr 2024 às 12:10
Romaria dos Homens: fiéis caminham pela Segunda Ponte
Romaria dos Homens 2023: fiéis caminham pela Segunda Ponte Crédito: Fernando Madeira
Neste sábado (6), a tradicional Romaria dos Homens promete levar mais de um milhão de participantes às ruas de Vitória e Vila Velha. Rumo ao Convento da Penha, devotos e fiéis começarão a procissão às 18h, na Catedral de Vitória, no Centro da Capital. Com isso, o trânsito na cidade canela-verde sofrerá algumas interdições. Em entrevista à CBN Vitória, a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, explica quais serão as alterações. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - LANDA MARQUES - 06-04-24
Para que o evento aconteça será necessário a interdição de toda a Avenida Carlos Lindenberg entre outras vias. Essas interdições começarão a partir das 18h e serão realizadas pela Guarda Municipal de Vila Velha, Polícia Militar e Polícia Rodoviária nos seguintes pontos:
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Marilia Dirceu - (Sentido Vitória - Eletro Induzido) Av. Carlos Lindenberg x Rua Mediterrâneo (Antes do M. Tipiti sentido Vitória) Av. Carlos Lindenberg x Rua Henrique Chaves
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Messias Gonçalves Correia
  • Av. Carlos Lindenberg x Roberto de Freitas (Sentido VIX - Pedroni Auto Center - Aribiri) Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Teresa
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Leopoldo Coutinho
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Guaporé (Autoescola Maturano)
  • Rua Antonio Soares x Av. Carlos Lindenberg (Sentido Vitória) (Central das Latas) Rua São Luis x São Cristóvão (Terminal do Ibes)
  • Rua Orestes Barbosa x Av. Carlos Lindemberg (Sentido Vitória) (Auto Latas)
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Felipe Camarão (Ao lado do Posto Ipiranga)
  • Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Do Canal (Lateral Pimpolho)
  • Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Getúlio Vargas (fundos da Colibri Festas) Av. Carlos Lindenberg x Rua Gentil Nascimento (Posto Shell)
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Francisco Cutini (Liga Automóveis)
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Américo Bernardes
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Paraguassú (Gloria - Q'art Artesanato)
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Nordeste (Extrabom Glória)
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Terezinha (Eskina Semi Jóias)
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Rosa
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Nelson Sampaio
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Fernando Coelho (Antiga Dadalto)
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Nossa Senhora de Fátima
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Maria Amália (Farmácia em frente o antigo DPJ) Av. Jerônimo Monteiro x Rua Torquato Laranja
  • Av. Jerônimo Monteiro x Rua Carolina Leal
  • Av. Carlos Lindenberg x Rua Dr. Freitas Lima
[Fonte: Prefeitura de Vila Velha]

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