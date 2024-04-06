Romaria dos Homens: confira as interdições no trânsito de Vila Velha

Neste sábado (6), a tradicional Romaria dos Homens promete levar mais de um milhão de participantes às ruas de Vitória e Vila Velha. Rumo ao Convento da Penha, devotos e fiéis começarão a procissão às 18h, na Catedral de Vitória, no Centro da Capital. Com isso, o trânsito na cidade canela-verde sofrerá algumas interdições. Em entrevista à CBN Vitória, a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, explica quais serão as alterações. Ouça a conversa completa!