Romaria dos Homens: as alterações no trânsito de Vitória e Vila Velha

Romaria dos Homens: fiéis caminham pela Segunda Ponte Crédito: Fernando Madeira

Avenidas e ruas de Vitória e Vila Velha serão interditadas durante a realização da Romaria dos Homens, na Festa da Penha, neste sábado (26). Tradicionalmente, o evento começa na Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória e termina na Prainha, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha detalham as alterações e trazem as orientações aos motoristas e romeiros. Em Vitória, quem explica é o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (Goft), Marcelo Paraguassu Pires.

Em Vitória:

Na Capital, todo o trajeto da imagem de Nossa Senhora da Penha contará também com interdições temporárias, enquanto a procissão estiver percorrendo a via. A romaria sairá da Catedral Metropolitana pela Rua José Marcelino, acessando a Rua São Francisco e passando embaixo do Viaduto Caramuru.

A procissão irá desembocar no Parque Moscoso, pela Avenida Cleto Nunes, seguindo para Avenida Marcos de Azevedo (rua do Hospital Santa Casa de Misericórdia). Depois, os romeiros irão cortar a Vila Rubim ao passarem pela Avenida Duarte Lemos (rua da antiga Loja Giacomin) até a Avenida Nair de Azevedo, em frente à Ponte Seca. O objetivo é chegar à Segunda Ponte para que a caminhada siga para a cidade de Vila Velha.

A expectativa é de que o trânsito volte a fluir normalmente na região a partir das 22 horas.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Paraguassu Pires - 25-04-25.mp3

Em Vila Velha, quem detalha as alterações no trânsito é a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques. Segundo informações da administração municipal, para que o evento aconteça será necessária a interdição de toda a avenida Carlos Lindenberg entre outras vias. Essas interdições começarão a partir das 18h deste sábado (26) e serão realizadas pela Guarda Municipal de Vila Velha, Polícia Militar e Polícia Rodoviária nos seguintes pontos:

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Em Vila Velha:

Av. Carlos Lindenberg x Rua Marilia Dirceu – (Sentido Vitória – Eletro Induzido) Av. Carlos Lindenberg x Rua Mediterrâneo (Antes do M. Tipiti sentido Vitória) Av. Carlos Lindenberg x Rua Henrique Chaves

Av. Carlos Lindenberg x Rua Messias Gonçalves Correia

Av. Carlos Lindenberg x Roberto de Freitas (Sentido VIX – Pedroni Auto Center – Aribiri) Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Teresa

Av. Carlos Lindenberg x Rua Leopoldo Coutinho

Av. Carlos Lindenberg x Rua Guaporé (Autoescola Maturano)

Rua Antonio Soares x Av. Carlos Lindenberg (Sentido Vitória) (Central das Latas) Rua São Luis x São Cristóvão (Terminal do Ibes)

Rua Orestes Barbosa x Av. Carlos Lindemberg (Sentido Vitória) (Auto Latas)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Felipe Camarão (Ao lado do Posto Ipiranga)

Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Do Canal (Lateral Pimpolho)

Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Getúlio Vargas (fundos da Colibri Festas) Av. Carlos Lindenberg x Rua Gentil Nascimento (Posto Shell)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Francisco Cutini (Liga Automóveis)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Américo Bernardes

Av. Carlos Lindenberg x Rua Paraguassú (Gloria – Q’art Artesanato)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Nordeste (Extrabom Glória)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Terezinha (Eskina Semi Jóias)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Rosa

Av. Carlos Lindenberg x Rua Nelson Sampaio

Av. Carlos Lindenberg x Rua Fernando Coelho (Antiga Dadalto)

Av. Carlos Lindenberg x Rua Nossa Senhora de Fátima

Av. Carlos Lindenberg x Rua Maria Amália (Farmácia em frente o antigo DPJ) Av. Jerônimo Monteiro x Rua Torquato Laranja

Av. Jerônimo Monteiro x Rua Carolina Leal

Av. Carlos Lindenberg x Rua Dr. Freitas Lima