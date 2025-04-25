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Romaria dos Homens: as alterações no trânsito de Vitória e Vila Velha

Fique por dentro de todas as mudanças e caminhos alternativos

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 abr 2025 às 10:53
Romaria dos Homens: fiéis caminham pela Segunda Ponte
Romaria dos Homens: fiéis caminham pela Segunda Ponte Crédito: Fernando Madeira
Avenidas e ruas de Vitória e Vila Velha serão interditadas durante a realização da Romaria dos Homens, na Festa da Penha, neste sábado (26). Tradicionalmente, o evento começa na Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória e termina na Prainha, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha detalham as alterações e trazem as orientações aos motoristas e romeiros. Em Vitória, quem explica é o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (Goft), Marcelo Paraguassu Pires.
Em Vitória:
Na Capital, todo o trajeto da imagem de Nossa Senhora da Penha contará também com interdições temporárias, enquanto a procissão estiver percorrendo a via. A romaria sairá da Catedral Metropolitana pela Rua José Marcelino, acessando a Rua São Francisco e passando embaixo do Viaduto Caramuru.
A procissão irá desembocar no Parque Moscoso, pela Avenida Cleto Nunes, seguindo para Avenida Marcos de Azevedo (rua do Hospital Santa Casa de Misericórdia). Depois, os romeiros irão cortar a Vila Rubim ao passarem pela Avenida Duarte Lemos (rua da antiga Loja Giacomin) até a Avenida Nair de Azevedo, em frente à Ponte Seca. O objetivo é chegar à Segunda Ponte para que a caminhada siga para a cidade de Vila Velha.
A expectativa é de que o trânsito volte a fluir normalmente na região a partir das 22 horas.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Paraguassu Pires - 25-04-25.mp3
Em Vila Velha, quem detalha as alterações no trânsito é a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques. Segundo informações da administração municipal, para que o evento aconteça será necessária a interdição de toda a avenida Carlos Lindenberg entre outras vias. Essas interdições começarão a partir das 18h deste sábado (26) e serão realizadas pela Guarda Municipal de Vila Velha, Polícia Militar e Polícia Rodoviária nos seguintes pontos:
(CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Landa Marques – 25-04-25.mp3
Em Vila Velha:
Av. Carlos Lindenberg x Rua Marilia Dirceu – (Sentido Vitória – Eletro Induzido) Av. Carlos Lindenberg x Rua Mediterrâneo (Antes do M. Tipiti sentido Vitória) Av. Carlos Lindenberg x Rua Henrique Chaves
Av. Carlos Lindenberg x Rua Messias Gonçalves Correia
Av. Carlos Lindenberg x Roberto de Freitas (Sentido VIX – Pedroni Auto Center – Aribiri) Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Teresa
Av. Carlos Lindenberg x Rua Leopoldo Coutinho
Av. Carlos Lindenberg x Rua Guaporé (Autoescola Maturano)
Rua Antonio Soares x Av. Carlos Lindenberg (Sentido Vitória) (Central das Latas) Rua São Luis x São Cristóvão (Terminal do Ibes)
Rua Orestes Barbosa x Av. Carlos Lindemberg (Sentido Vitória) (Auto Latas)
Av. Carlos Lindenberg x Rua Felipe Camarão (Ao lado do Posto Ipiranga)
Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Do Canal (Lateral Pimpolho)
Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Getúlio Vargas (fundos da Colibri Festas) Av. Carlos Lindenberg x Rua Gentil Nascimento (Posto Shell)
Av. Carlos Lindenberg x Rua Francisco Cutini (Liga Automóveis)
Av. Carlos Lindenberg x Rua Américo Bernardes
Av. Carlos Lindenberg x Rua Paraguassú (Gloria – Q’art Artesanato)
Av. Carlos Lindenberg x Rua Nordeste (Extrabom Glória)
Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Terezinha (Eskina Semi Jóias)
Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Rosa
Av. Carlos Lindenberg x Rua Nelson Sampaio
Av. Carlos Lindenberg x Rua Fernando Coelho (Antiga Dadalto)
Av. Carlos Lindenberg x Rua Nossa Senhora de Fátima
Av. Carlos Lindenberg x Rua Maria Amália (Farmácia em frente o antigo DPJ) Av. Jerônimo Monteiro x Rua Torquato Laranja
Av. Jerônimo Monteiro x Rua Carolina Leal
Av. Carlos Lindenberg x Rua Dr. Freitas Lima
[fonte: prefeitura de Vila Velha]

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