Rodovias: quatro pessoas perderam a vida e 58 ficaram feridas em acidentes durante o Natal

A Polícia Rodoviária Federal encerrou em 28 de dezembro, a Operação Rodovida Natal 2025. A ação foi realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro e integrou a Operação Rodovida, que tem como foco a segurança viária durante os períodos de maior fluxo nas rodovias federais, especialmente no feriado de Natal.

Durante os seis dias de operação, a PRF registrou 44 acidentes, sendo 18 deles graves, com quatro óbitos e 58 pessoas feridas. A maioria dos sinistros graves registrados nas rodovias federais está diretamente relacionada ao desrespeito à legislação de trânsito, como explica em entrevista à CBN Vitória o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Maurício Belshoff. Comportamentos como dirigir em velocidade incompatível com a via, realizar ultrapassagens em locais proibidos, conduzir sob efeito de álcool e deixar de utilizar dispositivos de segurança aumentaram significativamente a gravidade dos acidentes e o risco de mortes e ferimentos.