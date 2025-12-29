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Trecho de vias federais

Rodovias: quatro pessoas perderam a vida e 58 ficaram feridas em acidentes durante o Natal

Ouça entrevista com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Maurício Belshoff

Publicado em 29 de Dezembro de 2025 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2025 às 11:37
Caminhonete RAM envolvida em acidente que matou família na BR 101, na altura de Jaguaré
Caminhonete RAM envolvida em acidente que matou família na BR 101, na altura de Jaguaré Crédito: Reprodução/ redes sociais
A Polícia Rodoviária Federal encerrou em 28 de dezembro, a Operação Rodovida Natal 2025. A ação foi realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro e integrou a Operação Rodovida, que tem como foco a segurança viária durante os períodos de maior fluxo nas rodovias federais, especialmente no feriado de Natal.
Durante os seis dias de operação, a PRF registrou 44 acidentes, sendo 18 deles graves, com quatro óbitos e 58 pessoas feridas.  A maioria dos sinistros graves registrados nas rodovias federais está diretamente relacionada ao desrespeito à legislação de trânsito, como explica em entrevista à CBN Vitória o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Maurício Belshoff. Comportamentos como dirigir em velocidade incompatível com a via, realizar ultrapassagens em locais proibidos, conduzir sob efeito de álcool e deixar de utilizar dispositivos de segurança aumentaram significativamente a gravidade dos acidentes e o risco de mortes e ferimentos.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mauricio Belshoff - 29-12-25.mp3
Resultados da Operação Rodovida Natal 2025
Dados preliminares 
Total de acidentes: 44
Acidentes graves: 18
Pessoas feridas: 58
Óbitos: 4
Fiscalização e ações de trânsito
Veículos fiscalizados:2.013
Pessoas fiscalizadas: 2.473
Testes de alcoolemia realizados: 1.762
Autos de infração 860

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