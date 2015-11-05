Rodovias estaduais em Colatina, Aracruz e Cachoeiro serão concedidas e terão pedágio

O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER-ES) já concluiu estudos e aponta que pelo menos 870 km de rodovias estaduais poderão ser concedidas à iniciativa privada para receberem investimentos como duplicação e melhoria de traçado. A primeira região oferecida ao mercado será a de Colatina, região Noroeste do Estado, de acordo com Halpher Luigi, diretor-geral do DER, em entrevista ao programa CBN Cotidiano. Em seguida estão trechos na região de Aracruz e de Cachoeiro de Itapemirim. A cobrança de pedágio também está prevista.

Os estudos duram cerca de 20 meses e começaram em setembro. Assim, restam ainda 18 meses de análises. A fase seguinte é a de manifestação de interesse da iniciativa privada, onde empresas vão se posicionar se querem atuar nos trechos oferecidos. De acordo com Halpher, a modelagem da concessão, preço de tarifa, localização de praças de pedágio, retorno para empresas e trechos prioritários para investimentos serão apontados após esses estudos. Órgãos de controle como Tribunal de Contas do Estado e Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (Arsi) estão acompanhando o processo.

O diretor do DER-ES explicou que os trechos que serão levados à concessão podem não ser de rodovias lineares (uma estrada única), como é o caso de Colatina - por isso a região é tratada de Polo Colatina: esse trecho vai englobar a BR 259 (que atualmente está sob administração do governo federal e vai voltar à responsabilidade do estado), e as ligações com a cidade de Linhares, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha até Nova Venécia.

Ouça a entrevista na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Halpher Luigi - 04-11-15

O diretor do DER-ES também analisou os dados da pesquisa CNT de Rodovias 2015, divulgadas nesta quarta-feira. Entre 14 trechos de rodovias estaduais capixabas analisadas, oito receberam avaliação de Ruim. A definição é dada ao analisar o pavimento, sinalização e geometria das vias.