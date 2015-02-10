Rodovias estaduais contam com radares inteligentes na Grande Vitória

Radares inteligentes já estão fiscalizando motoristas que passam por algumas rodovias estaduais que cortam a Grande Vitória. Além de identificar quem fura o sinal vermelho e ultrapassa a velocidade permitida para a via, os aparelhos também flagram irregularidades e captam as placas dos veículos para verificação de carros furtados, roubados ou com pendências administrativas.