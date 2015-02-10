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FISCALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA

Rodovias estaduais contam com radares inteligentes na Grande Vitória

São mais de 20 aparelhos e mais 12 estarão em funcionamento no interior, em breve, segundo o diretor do DER

Publicado em 09 de Fevereiro de 2015 às 22:37

Publicado em 

09 fev 2015 às 22:37
Radares inteligentes já estão fiscalizando motoristas que passam por algumas rodovias estaduais que cortam a Grande Vitória. Além de identificar quem fura o sinal vermelho e ultrapassa a velocidade permitida para a via, os aparelhos também flagram irregularidades e captam as placas dos veículos para verificação de carros furtados, roubados ou com pendências administrativas.
O diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES), Halpher Luiggi, garante que o objetivo é fazer com que a informação chegue em tempo real à autoridade policial. Os radares estão nas rodovias ES 010, ES 080, ES 060 e ES 471.
Entrevista - Patrícia Vallim - Halpher Luiggi - 09-02-15

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