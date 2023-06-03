Rodovias do ES têm 138 pontos vulneráveis à exploração sexual infantil

Dados do 9° Projeto Mapear (2021/2022), que localiza pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais, mostram que no Espírito Santo há 138 pontos classificados como de risco baixo, médio, alto e crítico. O aumento foi de 213% comparado ao levantamento do biênio anterior (2019/2020), quando foram identificados 44 pontos. Os números foram divulgados pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a ONG "Childhood Brasil", na quarta-feira (31).

Segundo o documento, o Estado, apesar de sua extensão territorial pequena, apresentou-se como o de maior percentual de pontos críticos, com 20,2%. Um valor três vezes maior que a média nacional, que hoje é de 6,5%. O município da Serra tem o maior número de pontos classificados como vulneráveis, com 20 locais, seguido de Guarapari, com 16, e de Cariacica, com 14 pontos pontos. A BR 101 tem a maior quantidade de pontos catalogados, com 103 locais. Em entrevista à CBN Vitória, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, explica os números e fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!