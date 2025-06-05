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Trânsito

Rodovias de Vila Velha vão ganhar dois novos viadutos

Ouça detalhes na entrevista com o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas

Publicado em 05 de Junho de 2025 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jun 2025 às 11:31
Viaduto da Darly Santos com Rodovia do Sol será interditado em Vila Velha a partir de terça-feira (25).
Viaduto da Darly Santos com Rodovia do Sol  Crédito: Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo
Os dois novos viadutos construídos para ligar as rodovias Leste-Oeste e Darly Santos, em Vila Velha, serão inaugurados na manhã desta sexta-feira (6). As estruturas levam o nome do ex-governador Max Freitas Mauro. De acordo com o governo do Estado, foram investidos R$ 34 milhões e as estruturas também vão contar com calçada e ciclovia. Na Rodovia Darly Santos, o primeiro viaduto está localizado no entroncamento da ES 471 (Leste-Oeste) e tem 143 metros de extensão. O segundo, no entroncamento da ES 060 (acesso à Darly Santos), tem 79 metros.
Segundo informações do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), após a inauguração, o trecho será redirecionado para tráfego veicular, e ao longo da semana, direcionado à todos os demais veículos. "O órgão informa que todo o movimento da Avenida Leste Oeste para a Avenida Darly Santos e em seu contrafluxo será beneficiado. Importante salientar que hoje este é o principal acesso entre o Porto de Capuaba e a malha federal do Espírito Santo", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Eustáquio de Freitas - 05-06-25.mp3

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