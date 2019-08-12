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GREVE DOS RODOVIÁRIOS

Rodoviários: governo vai à justiça para garantir multa de R$ 100 mil

Ouça a entrevista com o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:41
A Procuradoria Geral do Estado vai ingressar na justiça nesta segunda-feira (12) com um pedido de execução provisória da multa estimada em R$ 100 mil /dia por conta do descumprimento, por parte dos rodoviários, de decisão judicial que previa a circulação de 75% da frota do sistema Transcol.
Desde o último sábado (10), uma decisão do juiz Aldary Nunes Junior já garantia, sob pena de multa, a circulação de 75% da frota, como também impedia que rodoviários fizessem bloqueios de trânsito, impedissem a saída dos veículos das garagens e circulassem com as catracas liberadas. O autor da ação judicial, o Estado considera a greve "despropositada", uma vez que há a promessa de não haver demissões.
 
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula, explicou que esta execução provisória visa garantir a cobrança da multa já estipulada pela Justiça de R$ 100 mil/dia. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo de Paula - 12-08-19

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