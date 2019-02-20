Rodoviários exigem mais segurança e manutenção dos ônibus do Transcol

Há pouco menos de uma semana, o Sindirodoviários enviou um ofício para o gabinete do governador Renato Casagrande com o objetivo de marcar uma reunião para tratar da insegurança que a categoria enfrenta nos trajetos dos ônibus. Nesta terça (19) aconteceu mais um caso de violência, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Um motorista foi esfaqueado durante um assalto e teve seus pertences levados.