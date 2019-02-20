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Rodoviários exigem mais segurança e manutenção dos ônibus do Transcol

O sindicato relata as preocupações da categoria em relação a segurança e ainda alerta para os problemas envolvendo a situação de manutenção dos ônibus que circulam na Grande Vitória

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:01

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:01
Há pouco menos de uma semana, o Sindirodoviários enviou um ofício para o gabinete do governador Renato Casagrande com o objetivo de marcar uma reunião para tratar da insegurança que a categoria enfrenta nos trajetos dos ônibus. Nesta terça (19) aconteceu mais um caso de violência, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Um motorista foi esfaqueado durante um assalto e teve seus pertences levados. 
O Diretor do Sindirodoviários, Zedequias Inácio da Silva relata as preocupações da categoria em relação a segurança e ainda alerta para os problemas envolvendo a situação de manutenção dos ônibus que circulam na Grande Vitória. Confira!
Entrevista - John Gomes - Zedequias Silva - 20-02-19.mp3

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