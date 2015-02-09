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CIDADES

Rodoviários descumprem o próprio edital de greve da categoria, que prevê circulação de 30% da frota

Sindicato patronal vai recorrer à Justiça com pedido de abusividade da greve

Publicado em 09 de Fevereiro de 2015 às 12:56

Publicado em 

09 fev 2015 às 12:56
100% dos ônibus do Sistema Transcol e das linhas municipais que atendem as cidades de Vitória e Vila Velha estão parados neste segunda-feira (09). Rodoviários descumprem o próprio edital de greve da categoria, que prevê circulação de 30% da frota, afirma o diretor executivo do GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, Elias Baltazar . Sindicato patronal vai recorrer à Justiça com pedido de abusividade da greve. 700 mil pessoas são atendidas diariamente pelo Sistema Transcol. Outras 350 mil pelas linhas municipais de Vitória e 70 mil passageiros em Vila Velha.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Elias Baltazar - 09-02-15

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