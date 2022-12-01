Rodovia ES 080 é interditada em Santa Leopoldina após deslizamento

A rodovia ES 080 está totalmente interditada em Santa Leopoldina na manhã desta quinta-feira (1º). Um deslizamento de terra, próximo ao km 78, deixou o trecho totalmente bloqueado. A prefeitura informou que equipes foram enviadas ao local para desobstruir a pista. O Rio Santa Maria, que corta a cidade, atingiu a cota de 5,58m e há alerta de inundação, como relata Fernando Rocha, que é morador de Santa Leopoldina e secretário de Estado de Turismo.