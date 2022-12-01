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Chuva no ES

Rodovia ES 080 é interditada em Santa Leopoldina após deslizamento

O Rio Santa Maria, que corta a cidade, atingiu a cota de 5,58m e há alerta de inundação

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2022 às 10:33
Rodovia ES 080 em Santa Leopoldina é interditada após deslizamento
Rodovia ES 080 em Santa Leopoldina é interditada após deslizamento Crédito: Leitor I A Gazeta
A rodovia ES 080 está totalmente interditada em Santa Leopoldina na manhã desta quinta-feira (1º). Um deslizamento de terra, próximo ao km 78, deixou o trecho totalmente bloqueado. A prefeitura informou que equipes foram enviadas ao local para desobstruir a pista. O Rio Santa Maria, que corta a cidade, atingiu a cota de 5,58m e há alerta de inundação, como relata Fernando Rocha, que é morador de Santa Leopoldina e secretário de Estado de Turismo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Rocha - 01-12-22.mp3

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