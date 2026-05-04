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Rodovia do Sol terá interdição nesta semana para retirada de asfalto

Ouça entrevista com a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcante

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mai 2026 às 10:46
Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro
 Rodovia do Sol  Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Obras de Vila Velha iniciou nesta segunda-feira (4), a retirada do asfalto em um trecho da Rodovia do Sol, no bairro Itaparica, como parte das obras do sistema binário da via. Durante os trabalhos, duas faixas no sentido Barra do Jucu–Centro, na altura da Embratel, serão interditadas ao longo do dia para a remoção do pavimento. Segundo a prefeitura, a execução ocorre em período diurno devido ao uso de equipamentos que geram alto nível de ruído. As demais pistas permanecerão liberadas para o tráfego. A intervenção será realizada em um trecho de cerca de 3 km e deve se estender ao longo da semana. A etapa antecede a aplicação de uma nova camada asfáltica, prevista para começar no dia 11 de maio. A prefeitura explicou que, após a conclusão desse trecho, os serviços avançarão para as faixas seguintes, mantendo o mesmo modelo de execução. Ouça detalhes na entrevista com a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcante. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante - 04-05-26.mp3

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