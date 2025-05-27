Rodovia do Sol será mão única no trecho de Itaparica até 2026

A prefeitura de Vila Velha anunciou na última semana um pacote de obras que inclui o binário sul da Rodovia do Sol, uma intervenção orçada em R$ 33,7 milhões que promete reorganizar o fluxo de veículos na região de Itaparica.
O projeto prevê a retirada do canteiro central da Rodovia do Sol, que passará a operar com pista exclusiva no sentido Centro da cidade, enquanto a Avenida Saturnino Rangel Mauro será requalificada para funcionar no sentido oposto, rumo à Barra do Jucu.
Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, conta os detalhes. Ouça a conversa completa!
