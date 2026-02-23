Rodovia do Sol: sentido da via será alterado até abril deste ano em VV

Obra do Binário da Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

As obras de implementação do binário da Rodovia do Sol devem estar prontas até a abril deste ano. A expectativa é da secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcanti, conforme entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (23). Para quem não está familiarizado com o termo, um binário é uma solução de engenharia de tráfego que transforma avenidas ou ruas paralelas de mão dupla em vias de sentido único. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito, eliminar conflitos em cruzamentos e reduzir os congestionamentos.

Na última semana, a Avenida Luciano das Neves foi totalmente interditada no entroncamento com as avenidas Saturnino Rangel Mauro e Santa Leopoldina. Segundo a prefeitura, a pausa foi necessária para execução dos serviços de fresagem do asfalto, recomposição da base, drenagem e aplicação da nova camada asfáltica.

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BINÁRIO