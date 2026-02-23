Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Rodovia do Sol: sentido da via será alterado até abril deste ano em VV
Cidades

Rodovia do Sol: sentido da via será alterado até abril deste ano em VV

Ouça detalhes na entrevista com a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcanti

Publicado em 23 de Fevereiro de 2026 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 fev 2026 às 10:44
Obra do Binário da Rodovia do Sol, em Vila Velha
Obra do Binário da Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
As obras de implementação do binário da Rodovia do Sol devem estar prontas até a abril deste ano. A expectativa é da secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcanti, conforme entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (23). Para quem não está familiarizado com o termo, um binário é uma solução de engenharia de tráfego que transforma avenidas ou ruas paralelas de mão dupla em vias de sentido único. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito, eliminar conflitos em cruzamentos e reduzir os congestionamentos.
Na última semana, a Avenida Luciano das Neves foi totalmente interditada no entroncamento com as avenidas Saturnino Rangel Mauro e Santa Leopoldina. Segundo a prefeitura, a pausa foi necessária para execução dos serviços de fresagem do asfalto, recomposição da base, drenagem e aplicação da nova camada asfáltica.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante - 23-02-26.mp3
BINÁRIO
O Binário da Rodovia do Sol é uma das principais intervenções de mobilidade urbana em andamento no município. O projeto reorganiza o fluxo entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro, implantando sistema de mão única em sentidos opostos para ampliar a capacidade viária, reduzir conflitos em cruzamentos e dar mais fluidez ao tráfego. Pelo novo modelo, a Rodovia do Sol concentrará o fluxo no sentido Centro de Vila Velha, enquanto a Saturnino Rangel Mauro absorverá o tráfego no sentido Guarapari.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados