Rodovia das Paneleiras será interditada para serviço no viaduto de Carapina

Obras no Complexo de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação/Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

Entre esta sexta-feira (30) e a próxima quinta-feira (6), haverá interdição total na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) durante as madrugadas, para conclusão das obras do Complexo Viário de Carapina. Durante esse período, o tráfego será totalmente interrompido para permitir que as equipes realizem os trabalhos finais necessários para desmontar as estruturas do cimbramento do viaduto. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), nos dias de semana a paralisação no trânsito será das 23h às 05h, e nas madrugadas de sábado e domingo, das 22h às 05h. Além disso, em virtude da interdição, haverá desvio na rota dos ônibus que trafegam na região. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica as mudanças e o andamento das obras. Nesta entrevista, Damasceno atualiza também as informações sobre as obras na Terceira Ponte e Aquaviário.

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MAIS INFORMAÇÕES:

O calendário das interdições totais na Rodovia das Paneleiras:

Das 23h de sexta (30) às 05 do sábado (1º);

Das 22h do sábado (01) às 05h do domingo (02);

Das 22h do domingo (02) às 05h da segunda-feira (03);

Das 23h da segunda-feira (03) às 05h da terça-feira (04);

Das 23h da terça-feira (04) às 05h da quarta-feira (05);

Das 23h da quarta-feira (05) às 05h da quinta-feira (06)

Alternativas para o trânsito:

- Os motoristas que utilizam a Rodovia das Paneleiras precisam buscar alternativas de deslocamento. Em Vitória, o bloqueio total será na Avenida Fernando Ferrari na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. A circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrita ao tráfego local, atendendo moradores e comerciantes da região

- Para quem segue de Vitória com destino à Serra, o trajeto recomendado é utilizar a Avenida Adalberto Simão Nader, seguir pela Avenida Dante Michelini e, em seguida, pela rodovia Norte Sul.

- No sentido contrário, para quem sai da Serra com sentido a Vitória, o bloqueio ocorrerá na Rodovia das Paneleiras próximo ao Hospital Apart. Nesse caso, os motoristas que saírem da Serra deverão seguir pela Avenida João Palácios e, posteriormente, pela Avenida Norte Sul e Avenida Dante Michelini.

- Além disso, em virtude da interdição, haverá desvio na rota dos ônibus que trafegam na região.