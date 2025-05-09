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Robocalls: por que ligações indesejadas continuam a incomodar?

Ouça entrevista com a superintendente-substituta de Relações com Consumidores da Anatel, Irani Cardoso da Silva

Publicado em 09 de Maio de 2025 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mai 2025 às 10:45
Ligação de telemarketing, celular, telefone
Ligação de telemarketing, celular, telefone Crédito: Reprodução
As chamadas automáticas, conhecidas como robocalls, continuam a incomodar os brasileiros! Essas ligações, realizadas por sistemas computadorizados, duram apenas alguns segundos antes de serem encerradas. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), essas são classificadas como "ligações de curta duração". Estima-se que mensalmente cerca de 20 bilhões de chamadas sejam feitas no Brasil, sendo metade delas originadas por robôs. 
Segundo a Anatel, as robocalls (chamadas de robô, em tradução livre) são ligações automatizadas, realizadas em grande quantidade e que, normalmente, desligam rapidamente. No telemarketing ativo, o disparo massivo dessas ligações pode constituir prática abusiva quando o volume de ligações realizadas pela empresa de telesserviços exceder, em muito, a sua capacidade humana de discagem, atendimento e comunicação. As robocalls também são bastante utilizadas para fazer as chamadas “provas de vida”, uma verificação de que a linha está ativa com um consumidor. Em entrevista à CBN Vitória, a superintendente-substituta de Relações com Consumidores da Anatel, Irani Cardoso da Silva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
SERVIÇO: As denúncias, reclamações ou outras manifestações dos consumidores podem ser registradas diretamente por meio do site da Anatel, no endereço https://www.gov.br/anatel/pt-br/consumidor/quer-reclamar/reclamacao-denuncia-ou-outras-manifestacoes. O site contempla todas as formas de apresentação de demandas à agência e facilita o acompanhamento posterior pelo usuário.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Irani Cardoso da Silva – 09-05-25.mp3

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