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Robô terapêutica interage com crianças autistas e com síndrome de Down

Ouça entrevista com o professor do Ifes de Linhares, responsável pelo desenvolvimento do projeto, João Panceri

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 10:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jun 2024 às 10:25
Maria T21 foi projetada como suporte terapêutico para crianças com espectro autista e síndrome de down
Maria T21 foi projetada como suporte terapêutico para crianças com espectro autista e síndrome de down Crédito: Apae-ES
Maria T21 é uma robô terapêutica pensada para interagir com crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Síndrome de Down. De lacinho na cabeça e uma mochila rosa, a tecnologia assistiva contribui para o desenvolvimento cognitiva, físico e social das crianças, auxiliando as terapias tradicionais. Criada em 2020, na Universidade Federal do Espírito Santo, a Maria T21 é uma aliada nas terapias que tratam de coordenação motora, memória e comunicação. Neste final de semana, a robô estará na Feira de Negócio e Inovação do Espírito Santo, na Praça do Papa, em VItória. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Ifes de Linhares e responsável pelo desenvolvimento do projeto, João Panceri, conta como a Maria T21 transforma a sociedade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Antonio Campos Panceri - 14-06-24.mp3

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