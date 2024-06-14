Robô terapêutica interage com crianças autistas e com síndrome de Down

Maria T21 é uma robô terapêutica pensada para interagir com crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Síndrome de Down. De lacinho na cabeça e uma mochila rosa, a tecnologia assistiva contribui para o desenvolvimento cognitiva, físico e social das crianças, auxiliando as terapias tradicionais. Criada em 2020, na Universidade Federal do Espírito Santo, a Maria T21 é uma aliada nas terapias que tratam de coordenação motora, memória e comunicação. Neste final de semana, a robô estará na Feira de Negócio e Inovação do Espírito Santo, na Praça do Papa, em VItória. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Ifes de Linhares e responsável pelo desenvolvimento do projeto, João Panceri, conta como a Maria T21 transforma a sociedade. Ouça a conversa completa!