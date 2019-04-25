Robô batizado de Glória vai ajudar mulheres vítimas de violência

Lançada esta semana pela Câmara dos Deputados, uma plataforma de inteligência artificial voltada para o combate à violência contra a mulher. Trata-se de uma robô, que recebeu o nome de Glória, pensado para estender a mão a mulheres que precisam de ajuda. A idealizadora do projeto é a professora da Universidade de Brasília (UnB), Cristina Castro, que em entrevista à CBN Vitória, explica que cada vez que uma pessoa interagir com a personagem da plataforma, a informação que se trocou sobre o assunto será acrescentada ao repertório do software, melhorando o conteúdo que chega aos usuários que o consultam.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cristina Castro - 24-04-19
Uma outra finalidade do programa é gerar relatórios que permitam o mapeamento das ocorrências, separando os dados a partir de faixa etária, local e dados socioeconômicos das vítimas. O projeto Glória também está concorrendo a um prêmio na ONU. A Glória será capaz de coletar, analisar e disponibilizar dados relacionados à problemática da violência contra mulheres e garotas, complementou Cristina Castro.