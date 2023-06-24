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CBN Universidade

Robô auxilia na terapia de crianças com Transtorno do Espectro Autista

Ouça entrevista com o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFES,  Camilo Diaz

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 jun 2023 às 11:37
O robô Castor
O robô Castor Crédito: Ascom/Fapes
Um robô desenvolvido na Colômbia em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e outras universidades internacionais, contribui para a reabilitação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Robô Castor, como ficou conhecido o projeto, já foi testado, com resultados positivos, na Colômbia e no Chile. Atualmente, vem sendo estudado pela área de robótica social do Laboratório de Telecomunicações da Ufes (LabTel). O Castor é feito com tecnologia que busca dar aos dispositivos um toque mais humano, reproduzindo suas características físicas, permitindo que simule uma maior elasticidade e mobilidade humana. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Camilo Diaz, pesquisador do Laboratório de Telecomunicações (Labtel) e do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (CPID), que lidera a equipe que está trabalhando no robô, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - PROF CAMILO DIAZ - 13.27s - 24-06-23.mp3

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