Robalo ou badejo, diz Cacau Monjardim sobre peixe da moqueca capixaba

“Moqueca só capixaba, o resto é peixada” é a frase é inevitável quando se pensa no prato mais tradicional da gastronomia do Espírito Santo. A importância da receita e o seu fazer são tão grandes que o dia 30 de setembro é lembrado pelo dia da Moqueca Capixaba. A data faz referência ao aniversário do autor da emblemática frase, o jornalista e escritor Cacau Monjardim. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Cacau destaca diversas curiosidades relacionadas a Moqueca.