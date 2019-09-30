Robalo ou badejo, diz Cacau Monjardim sobre peixe da moqueca capixaba

“Moqueca só capixaba, o resto é peixada” é a frase é inevitável quando se pensa no prato mais tradicional da gastronomia do Espírito Santo. A importância da receita e o seu fazer são tão grandes que o dia 30 de setembro é lembrado pelo dia da Moqueca Capixaba. A data faz referência ao aniversário do autor da emblemática frase, o jornalista e escritor Cacau Monjardim. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Cacau destaca diversas curiosidades relacionadas a Moqueca.
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Entrevista - Fabio Botacin - Cacau Monjardim - 30-09-19
"A receita tradicional leva robalo ou badejo, mas pode ficar a cargo da escolha pessoal, claro. A troca do peixe não interfere na qualidade do prato. O que compromete é apenas o uso de ingredientes como leite de coco, dendê e, principalmente, o pimentão que não fazem parte da receita original", diz. “Onde eu vejo errado, pode estar certo que eu mando a receita e mando a história da moqueca e das tortas do Espírito Santo”.