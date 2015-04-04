Ritalina: uso indiscriminado coloca em risco saúde de crianças e jovens

Para uns, ela é uma droga perversa. Para outros, tem sido considerada a tábua de salvação. Trata-se da ritalina, o metilfenidato, da família das anfetaminas, geralmente prescrita para adultos e crianças portadores de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Teria o objetivo de melhorar a concentração, diminuir o cansaço e acumular mais informação em menos tempo. No entanto, em entrevista à rádio CBN Vitória, a médica pediatra Maria Aparecida Affonso Moysés, professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, alerta que a droga pode trazer dependência química, pois tem o mesmo mecanismo de ação da cocaína.