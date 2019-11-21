Riscos de deslizamentos preocupam cidades da Grande Vitória

Em Viana, o transbordamento do Córrego Santo Agostinho e do Rio Formate levou a cidade a enfrentar a situação de emergência com mais de 1270 desalojadas nos últimos dias. A grande preocupação agora é com o risco alto de deslizamento de terra, já que o solo está bastante encharcado, segundo explicou em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Defesa Social, Alexandre Ramalho. Uma das passarelas que liga Marcílio de Noronha à Flor de Piranema será entregue em 24 horas.