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Riscos de deslizamentos preocupam cidades da Grande Vitória

Ouça as entrevistas com os representantes de Viana e Cariacica

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 12:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 nov 2019 às 12:58
Em Viana, o transbordamento do Córrego Santo Agostinho e do Rio Formate levou a cidade a enfrentar a situação de emergência com mais de 1270 desalojadas nos últimos dias. A grande preocupação agora é com o risco alto de deslizamento de terra, já que o solo está bastante encharcado, segundo explicou em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Defesa Social, Alexandre Ramalho. Uma das passarelas que liga Marcílio de Noronha à Flor de Piranema será entregue em 24 horas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Alexandre Ramalho - 21-11-19
Em Cariacica, o prefeito Geraldo Luzia Júnior afirma que para reduzir os alagamentos na cidade vem trabalhando para a construção de uma barragem para o Rio Formate, a drenagem do Rio Marinho e a dragagem do Rio Bubu. Em Cariacica há 77 desalojados e 36 desabrigados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Luzia Júnior - 21-11-19

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