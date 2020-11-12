Risco moderado: Colatina e Santa Teresa intensificam combate à covid

A última atualização do Mapa de Risco Covid-19 ES, que entrou em vigor na última segunda-feira (09), trouxe três municípios classificados em risco moderado: Ecoporanga - que já se encontrava nesta classificação, Colatina e Santa Teresa - classificados a partir desse 30° mapa. Quando classificadas em risco moderado, de acordo com o governo do Estado, as cidades precisam voltar atrás nas medidas de flexibilização e decretar novas restrições. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Santa Teresa, Andréia Passamani Corteletti, e o coordenador municipal da Defesa Civil de Colatina, Allex Guerra, falaram sobre a situação em suas cidades.

Em Santa Teresa, entre o comércio e a população em geral, houve uma ação de conscientização para reforçar os riscos da covid-19. A Vigilância em Saúde do município funciona em plantão e houve acompanhamento através de medicina familiar com as pessoas que testaram positivo. O horário de funcionamento do comércio foi limitado a um período máximo de seis horas - das 9h às 15h. Restaurantes podem funcionar todos os dias até as 18 horas. Já os bares não podem abrir. Santa Teresa, segundo a última atualização do Painel Covid-19 ES, registra 1.105 casos confirmados e 13 óbitos. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Andréia Passamani Corteletti - 12-11-20

Allex Guerra explica que as ações de conscientização e prevenção em Colatina dão conta da implantação de uma barreira sanitária na rodoviária do centro da cidade, distribuição de máscaras nos bairros e divulgação de informativos à população. Por conta da classificação de risco moderado, além da abordagem orientativa, há aferição de temperatura das pessoas que estiverem no centro do município e o comércio voltou a funcionar com restrições, com limitação de abertura de seis horas diárias. Colatina, segundo a última atualização do Painel Covid-19 ES, registra 7.471 casos confirmados e 140 óbitos. Confira!