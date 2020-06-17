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COVID-19

Risco extremo existe e é real, diz secretário após isolamento cair

Ouça a entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 12:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 jun 2020 às 12:31
O secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (17), disse que o impacto do desrespeito ao distanciamento social no enfrentamento ao novo coronavírus será sentido nas próximas semanas. No último final de semana foi registrada a pior adesão ao isolamento social desde o início da pandemia. Nesio Fernandes explicou também que apesar das cidades de Vitoria e Serra apresentarem uma tendência de estabilidade da curva, o Espírito Santo está longe de ver a doença estabilizada. Muito pelo contrário, frisou o secretário. Segundo ele, o risco extremo existe e é real. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 17-06-20

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