Risco extremo existe e é real, diz secretário após isolamento cair

O secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (17), disse que o impacto do desrespeito ao distanciamento social no enfrentamento ao novo coronavírus será sentido nas próximas semanas. No último final de semana foi registrada a pior adesão ao isolamento social desde o início da pandemia. Nesio Fernandes explicou também que apesar das cidades de Vitoria e Serra apresentarem uma tendência de estabilidade da curva, o Espírito Santo está longe de ver a doença estabilizada. Muito pelo contrário, frisou o secretário. Segundo ele, o risco extremo existe e é real.