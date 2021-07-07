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Acidente em Marechal Floriano

"Risco de desabastecimento está dissipado", diz Cesan sobre impacto de vazamento de diesel

As informações são do gerente da Cesan, Valdik Fanchiotti, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:18
Acidente com carreta-tanque em Marechal Floriano causou vazamento de diesel
Acidente com carreta-tanque em Marechal Floriano causou vazamento de diesel Crédito: Vitor Jubini
Na manhã desta terça-feira (06), uma carreta-tanque tombou no quilômetro 64 da BR 262, no município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O veículo transportava diesel e, com o tombamento, cerca de 17 mil litros do combustível vazaram para o rio Jucu, que fica às margens da rodovia. O Jucu é um dos rio onde é feita a captação de água para o abastecimento capixaba.
O gerente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Valdik Fanchiotti, afirmou à CBN Vitória que o risco do diesel contaminar o rio Jucu foi minimizado com trabalhos de contenção feitos na mata. "É muito pouca a possibilidade do óleo descer. Não chegou ao braço do rio", afirmou. Segundo Fanchiotti, "o risco de desabastecimento de água foi dissipado". Ouça a entrevista completa:
Patricia Vallim entrevista Valdik Fanchiotti - 07/07/2021

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