"Risco de desabastecimento está dissipado", diz Cesan sobre impacto de vazamento de diesel

Na manhã desta terça-feira (06), uma carreta-tanque tombou no quilômetro 64 da BR 262, no município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O veículo transportava diesel e, com o tombamento, cerca de 17 mil litros do combustível vazaram para o rio Jucu, que fica às margens da rodovia. O Jucu é um dos rio onde é feita a captação de água para o abastecimento capixaba.
O gerente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Valdik Fanchiotti, afirmou à CBN Vitória que o risco do diesel contaminar o rio Jucu foi minimizado com trabalhos de contenção feitos na mata. "É muito pouca a possibilidade do óleo descer. Não chegou ao braço do rio", afirmou. Segundo Fanchiotti, "o risco de desabastecimento de água foi dissipado". Ouça a entrevista completa:
Patricia Vallim entrevista Valdik Fanchiotti - 07/07/2021