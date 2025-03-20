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Risco de chuva intensa até esta sexta-feira (21) no Espírito Santo

Ouça detalhes na entrevista com o coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Scharlyston Paiva

Publicado em 20 de Março de 2025 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2025 às 11:54
Chuva causa alagamentos em Campo Verde, Cariacica
Chuva Crédito: Ricardo Medeiros
No começo da semana, a Defesa Civil do Espírito Santo divulgou um alerta para chuvas intensas em todo o Estado. As regiões do Caparaó Capixaba, Sul, Serrana, Metropolitana e Norte estão sob alerta para tempestades de raios e chuvas intensas. A expectativa, segundo os modelos meteorológicos, é de que tempestades podem ocorrer com mais intensidade até esta quinta-feira (21) no Espírito Santo. No entanto, o tempo fechado deve permanecer até a próxima semana. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Scharlyston Paiva, atualiza a previsão para os próximos dias. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva - 20-03-25.mp3

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