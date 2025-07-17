Risco de acidentes aumenta durante as férias escolares

O período das férias escolares normalmente é o momento mais aguardado pelas crianças. Mas vai um alerta aos pais e responsáveis: dados de sociedades pediátricas apontam que acidentes domésticos, como quedas, queimaduras, intoxicações, afogamentos e engasgos, estão entre as principais causas de atendimento em prontos-socorros infantis durante o período de férias. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) durante o período de férias escolares, a chance de as crianças se acidentarem aumenta em 25%. A ONG Criança Segura afirma que 38% das mortes por acidentes com crianças e adolescentes acontecem nesta época. Em entrevista à CBN Vitória, o fisioterapeuta neurofuncional, Fernando Marcarini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!