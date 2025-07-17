Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Atenção aos pequenos!

Risco de acidentes aumenta durante as férias escolares

A ordem é divertir e brincar sem se machucar!

Publicado em 17 de Julho de 2025 às 10:43

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jul 2025 às 10:43
Crianças brincando
Crianças brincando Crédito: jcomp/Freepik
O período das férias escolares normalmente é o momento mais aguardado pelas crianças. Mas vai um alerta aos pais e responsáveis: dados de sociedades pediátricas apontam que acidentes domésticos, como quedas, queimaduras, intoxicações, afogamentos e engasgos, estão entre as principais causas de atendimento em prontos-socorros infantis durante o período de férias. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) durante o período de férias escolares, a chance de as crianças se acidentarem aumenta em 25%. A ONG Criança Segura afirma que 38% das mortes por acidentes com crianças e adolescentes acontecem nesta época. Em entrevista à CBN Vitória, o fisioterapeuta neurofuncional, Fernando Marcarini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRÍCIA VALLIM - FERNANDO MARCARINI - 17-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados