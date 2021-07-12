Risco baixo predomina no ES e discussões com setor de eventos serão retomadas

O novo mapa de risco da Covid-19, que entrou em vigor no Espírito Santo nesta segunda-feira (12), mostra uma predominância de municípios em risco baixo e queda naqueles considerados em risco moderado de contaminação pelo novo coronavírus. Isso significa maior flexibilização das atividades econômicas em todo o Estado. Das 78 cidades capixabas, 63 estão classificadas em verde, inclusive todas as da Grande Vitória. Mas risco baixo não significa "liberou total". Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, repassou as regras que devem ser seguidas de acordo com as classificações de risco e salientou que "não podemos descuidar dos protocolos sanitários". Ouça: