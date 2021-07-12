Risco baixo predomina no ES e discussões com setor de eventos serão retomadas

O novo mapa de risco da Covid-19, que entrou em vigor no Espírito Santo nesta segunda-feira (12), mostra uma predominância de municípios em risco baixo e queda naqueles considerados em risco moderado de contaminação pelo novo coronavírus. Isso significa maior flexibilização das atividades econômicas em todo o Estado. Das 78 cidades capixabas, 63 estão classificadas em verde, inclusive todas as da Grande Vitória. Mas risco baixo não significa "liberou total". Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, repassou as regras que devem ser seguidas de acordo com as classificações de risco e salientou que "não podemos descuidar dos protocolos sanitários". Ouça:
A secretária destacou que entre os setores que foram impactados pela pandemia, o de eventos se destaca e que haverá discussões com representantes nessa semana para avaliar a situação.
Fabio Botacin entrevista Lenise Loureiro - 12/07/2021
Nas cidades em risco baixo, não há qualquer restrição de horário para o funcionamento das atividades econômicas como bares, restaurantes e lojas. Entretanto, ainda é preciso que estabelecimentos cumpram uma série de medidas, como uso de máscaras por trabalhadores e clientes, reforço de higiene e distanciamento. O funcionamento de boates, por exemplo, segue proibido. Porém, shows e eventos sociais, como casamentos, podem ocorrer contanto que mantenham limite de público de 300 pessoas, não ultrapassando uma pessoa por 5m².