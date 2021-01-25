Risco baixo de Vitória e Viana está ligado à queda de média de mortes

Nesta segunda-feira (25), entrou em vigor o 41º Mapa de Risco Covid-19, que determina as medidas de enfrentamento à doença nos municípios do Espírito Santo a cada semana. Vitória e Viana, ambas cidades da Grande Vitória, aparecerem em risco baixo (verde) para contaminação pelo novo coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, explicou que a classificação está ligada à queda na média móvel de mortes.