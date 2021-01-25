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41º MAPA DE RISCO

Risco baixo de Vitória e Viana está ligado à queda de média de mortes

O entrevistado é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Coronel Alexandre Cerqueira

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 jan 2021 às 17:36
Recorte do 41º Mapa de Risco Covid-19, que começou a valer nesta segunda-feira (25) Crédito: Governo ES/Divulgação
Nesta segunda-feira (25), entrou em vigor o 41º Mapa de Risco Covid-19, que determina as medidas de enfrentamento à doença nos municípios do Espírito Santo a cada semana. Vitória e Viana, ambas cidades da Grande Vitória, aparecerem em risco baixo (verde) para contaminação pelo novo coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, explicou que a classificação está ligada à queda na média móvel de mortes.
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira - 25-01-21.mp3
"Esse dado, quando colocado no eixo ameaça, indicou essa classificação para Vitória e Viana", disse. Ouça a entrevista completa:

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