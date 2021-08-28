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Rir pode ser, sim, o melhor remédio, explica cardiologista

O entrevistado é o médico cardiologista Fabiano Rua Ribeiro

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 12:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 ago 2021 às 12:10
Rir faz bem para o coração, afirmam especialistas
Rir faz bem para o coração, afirmam especialistas Crédito: Pexels
Se você já ouviu que "rir é o melhor remédio", não pense que a frase é só um dito popular. A risada pode ser, sim, um ótimo tratamento de saúde para o organismo humano, com capacidade de prevenir várias doenças, inclusive cardiovasculares. Estudos realizados ao longo dos últimos anos apontam que o riso e o bom humor atuam, por exemplo, na melhora da ventilação pulmonar, função vascular e circulação sanguínea. Quando damos uma boa gargalhada diversos estímulos são gerados no organismo, provocando desde alterações na produção de hormônios até mudanças biológicas no sistema cardiovascular. Quem explica é o médico cardiologista Fabiano Rua Ribeiro, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Fabiano Rua Ribeiro - 28/08/2021

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