Rir pode ser, sim, o melhor remédio, explica cardiologista

Se você já ouviu que "rir é o melhor remédio", não pense que a frase é só um dito popular. A risada pode ser, sim, um ótimo tratamento de saúde para o organismo humano, com capacidade de prevenir várias doenças, inclusive cardiovasculares. Estudos realizados ao longo dos últimos anos apontam que o riso e o bom humor atuam, por exemplo, na melhora da ventilação pulmonar, função vascular e circulação sanguínea. Quando damos uma boa gargalhada diversos estímulos são gerados no organismo, provocando desde alterações na produção de hormônios até mudanças biológicas no sistema cardiovascular. Quem explica é o médico cardiologista Fabiano Rua Ribeiro, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: