Rios da Grande Vitória continuam a ser motivo de preocupação

Como você, ouvinte, acompanhou nos últimos dias na série “Águas Passadas”, do jornal A Gazeta, o cenário de poluição e degradação dos rios que cortam a Grande Vitória continua a ser motivo de preocupação. A reportagem das jornalistas Letícia Gonçalves e Natalia Devens mostrou que o despejo de esgoto in natura ou o tratamento inadequado dos dejetos é a principal causa da degradação dos rios urbanos, a universalização da rede de coleta e tratamento é primordial para garantir a revitalização desses cursos d’água.