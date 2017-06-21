Rios da Grande Vitória continuam a ser motivo de preocupação

Como você, ouvinte, acompanhou nos últimos dias na série “Águas Passadas”, do jornal A Gazeta, o cenário de poluição e degradação dos rios que cortam a Grande Vitória continua a ser motivo de preocupação. A reportagem das jornalistas Letícia Gonçalves e Natalia Devens mostrou que o despejo de esgoto in natura ou o tratamento inadequado dos dejetos é a principal causa da degradação dos rios urbanos, a universalização da rede de coleta e tratamento é primordial para garantir a revitalização desses cursos d’água.
Para tratar mais detalhes sobre o assunto - e entendermos como fica a situação desses rios, a longo prazo - convidamos o professor da Ufes Ricardo Franci Gonçalves, pós-doutor em Engenharia Sanitária, para falar sobre o assunto. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Franci Gonçalves - 21-06-17