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Rio Formate tem volume absurdo de água, diz secretário de Viana

O município decretou estado de emergência. Região no limite com Cariacica tem relatos de bairros completamente tomados pela enchente

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 20:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 nov 2019 às 20:32
Rio Formate transbordou e provocou grande alagamento em Bairro Operário, Novo Horizonte, Industrial e Vila Rica Crédito: Divulgação
Com o grande volume de chuvas no Espírito Santo, o Rio Formate, que passa por três municípios da Grande Vitória, transbordou na tarde desta quinta-feira (14). Moradores do bairro Industrial, em Viana, estão sendo resgatados por barcos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Defesa Social de Viana, coronel Alexandre Ramalho, explica que tanto o Formate quanto o Rio Jucu trouxeram grandes alagamentos à região.
"Temos 233 pessoas desalojadas, a maior parte na região de Verona e Santo Agostinho, por onde passa o Rio Jucu. O Rio Formate está com o um volume absurdo de água e atinge Marcílio de Noronha, Universal, Industrial, Vila Bethânia e Morada de Bethânia", disse.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Ramalho - 14-11-19
Viana é um dos municípios que recebeu o maior volume de água nas últimas 24 horas, foram 156,2 milímetros. O município tem sido atingido pelas chuvas fortes desde a última terça-feira (12). Diversos alagamentos foram registrados na cidade nos bairros Vila Bethânia, Marcílio de Noronha, Industrial e Canaã.
 

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