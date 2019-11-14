Rio Formate tem volume absurdo de água, diz secretário de Viana

Rio Formate transbordou e provocou grande alagamento em Bairro Operário, Novo Horizonte, Industrial e Vila Rica Crédito: Divulgação

Com o grande volume de chuvas no Espírito Santo, o Rio Formate, que passa por três municípios da Grande Vitória, transbordou na tarde desta quinta-feira (14). Moradores do bairro Industrial, em Viana, estão sendo resgatados por barcos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Defesa Social de Viana, coronel Alexandre Ramalho, explica que tanto o Formate quanto o Rio Jucu trouxeram grandes alagamentos à região.

"Temos 233 pessoas desalojadas, a maior parte na região de Verona e Santo Agostinho, por onde passa o Rio Jucu. O Rio Formate está com o um volume absurdo de água e atinge Marcílio de Noronha, Universal, Industrial, Vila Bethânia e Morada de Bethânia", disse.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Ramalho - 14-11-19