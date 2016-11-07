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ARQUIBANCADA CBN

Rio Branco perde a primeira partida na seletiva

Depois de ser campeão, Rio Branco vacila no primeiro jogo das seletivas

Publicado em 07 de Novembro de 2016 às 15:27

Publicado em 

07 nov 2016 às 15:27
Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Eduardo Dias comenta a primeira partida da seletiva para a disputa de uma vaga na Série D do Brasileirão. E destaca a "gangorra do futebol": há duas semanas, Rio Branco estava em festa porque foi campeão da Copa Espírito Santo, e agora está em clima de preocupação depois de começar mal a corrida pela vaga. No próximo sábado (12), pela primeira vez, o Kleber Andrade vai ter dose dupla ao receber os confrontos entre Rio Branco x Real Noroeste, às 16 horas, e Espírito Santo x Atlético Itapemirim, às 18h. Ouça os detalhes:
Arquibancada CBN - 07-11-16.mp3

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