Rio Branco-ES anuncia SAF com investimento de R$ 50 milhões

Maior campeão capixaba, o Rio Branco-ES será o primeiro clube do Espírito Santo a se tornar SAF. Seus dirigentes acabam de fechar negócio com a T2R Sports, composta por um grupo de investidores capixabas. O contrato com a T2R Sports, assinado na última quarta-feira (24), prevê um investimento mínimo de R$ 50 milhões pelos próximos 10 anos. Deste valor, 20%, ou seja: R$ 10 milhões, serão destinados à infraestrutura do clube, inclusive na construção do Centro de Treinamento Capa-Preta, que vai atender o time profissional e às categorias de base. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, e o CEO da T2R Sports, Renato Antunes, falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!