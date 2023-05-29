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Rio Branco-ES anuncia SAF com investimento de R$ 50 milhões

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, e o CEO da T2R Sports, Renato Antunes, falam sobre o assunto

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 18:04

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

29 mai 2023 às 18:04
Rio Branco - ES
Rio Branco - ES Crédito: Divulgação
Maior campeão capixaba, o Rio Branco-ES será o primeiro clube do Espírito Santo a se tornar SAF. Seus dirigentes acabam de fechar negócio com a T2R Sports, composta por um grupo de investidores capixabas. O contrato com a T2R Sports, assinado na última quarta-feira (24), prevê um investimento mínimo de R$ 50 milhões pelos próximos 10 anos. Deste valor, 20%, ou seja: R$ 10 milhões, serão destinados à infraestrutura do clube, inclusive na construção do Centro de Treinamento Capa-Preta, que vai atender o time profissional e às categorias de base. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, e o CEO da T2R Sports, Renato Antunes, falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Paulo Pacheco e Renato Antunes - 29-05-23

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