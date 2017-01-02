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ARQUIBANCADA CBN

Rio Branco e Real Noroeste representam capixabas na Copa São Paulo

A competição é considerada a maior responsável por revelar talentos do esporte

Publicado em 02 de Janeiro de 2017 às 18:04

Publicado em 

02 jan 2017 às 18:04
Maior competição de base do Brasil, responsável por relevar grandes atletas, a Copa São Paulo de Futebol Júnior estreia nesta segunda-feira (2), com duas equipes capixabas. Rio Branco e Real Noroeste já viajaram para o estado paulista e jogam a primeira fase nesta semana, com três jogos. A equipe Capa Preta estreia nesta terça-feira (3), contra o São Carlos, enquanto os merengues do Noroeste do Estado jogam a primeira partida na quarta-feira (4), contra o Fluminense. Ouça a análise do "Arquibancada CBN" com os jornalistas André Rodrigues e Eduardo Dias:
Arquibancada CBN - 02-01-17.mp3

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